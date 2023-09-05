Украинские снаряды повредили еще один детский сад в Донецке

После обстрела во второй половине дня вторника, 5 сентября, Куйбышевского района Донецка поврежден оказался еще один детский сад.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, повреждения, помимо детсада №191, о котором рассказывалось ранее, получил и другой – №364, расположенный на Зуевской улице.

К счастью, на данный момент о пострадавших в результате украинской атаки не сообщается. Другие подробности уточняются.