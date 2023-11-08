Украинские власти демонтировали изображения Москвы и Петербурга с фасада здания почты

Сейчас на Украине, начиная с 2015 года, действуют законы по «декоммунизации». Под ней подразумевается снос памятников, которые посвящены политическим деятелям Российской империи или СССР, а также культурным деятелям т.п. Под закон попало и здание почты, которое находится под Киевом, о чем также пишет ТАСС .

Таким образом, стало известно, что в городе Бровары, расположенном в Киевской области, демонтировали с фасада здания почтового отделения изображения с российскими городами – Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующие снимки опубликованы на странице в социальных сетях под говорящим названием «Деколонизация. Украина».

Сообщается, что к началу прошлого года украинским властям удалось убрать порядка 2500 монументов. Также они изменили названия 50 тыс. улиц и почти 1000 населенных пунктов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во Львове сносят памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой.