Украинские власти собрались закрыть въезд в Красноармейск в целях обороны
Глава администрации Добряк: Красноармейск будет полностью блокироваться
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Въезд и выезд Красноармейск (Покровск) полностью перекроют. Такое распоряжение дали украинские власти, объясняя это соображениями обороны. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».
Объявление о закрытии выездной проезжей части Красноармейска и микрорайонов сделал глава городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, город будет полностью блокироваться, жителям следует это учитывать и поторопиться с эвакуацией. Сейчас в городе остаются почти 12 тысяч человек. Большинство вынуждены жить без благ цивилизации.
«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70» — отметил он.
Несмотря на это эвакуация населения замедлилась. Сейчас в городе сконцентрированы на возведении фортификационных сооружений.
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