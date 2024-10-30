Украинские власти собрались закрыть въезд в Красноармейск в целях обороны

Въезд и выезд Красноармейск (Покровск) полностью перекроют. Такое распоряжение дали украинские власти, объясняя это соображениями обороны. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».

Объявление о закрытии выездной проезжей части Красноармейска и микрорайонов сделал глава городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, город будет полностью блокироваться, жителям следует это учитывать и поторопиться с эвакуацией. Сейчас в городе остаются почти 12 тысяч человек. Большинство вынуждены жить без благ цивилизации.

«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70» — отметил он.

Несмотря на это эвакуация населения замедлилась. Сейчас в городе сконцентрированы на возведении фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР.