Российские военнослужащие освободили город Селидово в ДНР. Об этом во вторник, 29 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в освобождении города принимала участие группировка войск «Центр» ВС РФ.

За 29 октября Селидово стал четвертым населенным пунктом, освобожденным ВС РФ. Ранее Минобороны сообщило о вытеснении врага из Горняка, Катериновки и Доброволья в ДНР.

Селидово — город, расположенный на территории ДНР, до октября 2024 года контролируемый Киевом. Населенный пункт находится примерно в 44 км к юго-западу от Донецка.

С 2020 года Селидово являлся центром одноименной территориальной громады, в состав которой входили город Украинск, поселки городского типа Цукурино и Вишневое, а также села Григоровка, Петровка, Новоалексеевка, Пустынка и Юрьевка.

Селидово играло ключевую роль в оборонительных позициях ВСУ для обороны Покровска. Украинские военные использовали для обороны объекты бывшей шахты имени Д.С. Коротченко и находящиеся там терриконы.

Для российских сил Селидово выступает в качестве одного из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), который находится примерно в 20 км от города.

Ранее украинское издание сообщило о продвижении российских войск к Ясной Поляне.