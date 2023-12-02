Украинские военкомы прислали повестку на фронт 86-летней бабушке
Фото: [соцсети]
Проживающая в Днепропетровске местная девушка пожаловалась в соцсетях, что украинские власти намерены призвать в ряды ВСУ ее бабушку. Пожилой женщине идет 87-й год и она даже с трудом ходит, однако военкомов это мало беспокоит.
Вв качестве необходимости отправки на фронт бабушки приводится аргумент, что она имеет медицинское образование. По словам девушки, она вывезла родственницу из Артемовска, чтобы сберечь ей жизнь. А теперь дышащую на ладан пенсионерку заставляют пройти регистрацию в военкомате.
«Это месть за то, что она из Донецкой области?», - вопрошает шокированная украинка в конце видео.
Ранее стало известно, что город-спутник Донецка Марьинка полностью перешел под контроль ВС РФ.