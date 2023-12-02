Украинские военкомы прислали повестку на фронт 86-летней бабушке

Проживающая в Днепропетровске местная девушка пожаловалась в соцсетях, что украинские власти намерены призвать в ряды ВСУ ее бабушку. Пожилой женщине идет 87-й год и она даже с трудом ходит, однако военкомов это мало беспокоит.