Украинские военкомы заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
Фото: [pxhere.com]
В Одессе сотрудники полиции и военкомата идут на все, чтобы набирать новых людей в ряды ВСУ.
Так, они заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат.
Об инциденте, произошедшем на Малой Арнаутской, сообщает телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что украинец находится с сыном в машине в течение трех часов, у них заканчиваются запасы воды.
Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.