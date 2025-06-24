Украинские военкомы заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком

В Одессе сотрудники полиции и военкомата идут на все, чтобы набирать новых людей в ряды ВСУ.

Так, они заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат.

Об инциденте, произошедшем на Малой Арнаутской, сообщает телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что украинец находится с сыном в машине в течение трех часов, у них заканчиваются запасы воды.

Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.