Украинские военнопленные заявили, что хотят воевать против Киева

Пять военных, попавших в российский плен, сказали, что хотят воевать против киевского режима и попросили включить их в батальон им. Богдана Хмельницкого, в котором служат другие некогда украинские солдаты. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РИА Новости.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу»,— заявили мужчины.

Украинцы добавили, что они хотят жить в России и не намерены соглашаться на обмен.

В конце октября прошлого года в рядах российской армии появился новый батальон — батальон имени Богдана Хмельницкого. Он находится в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Военное подразделение состоит исключительно из бывших солдат ВСУ, которые принесли присягу России.

Ранее сообщалось о том, что российские военные попросили позаботиться об их родных, если они погибнут. Соответствующее послание они оставили в доме в Курской области — о поддержке семьи попросил «Кот» из Мурманска и «Зефир» из Оренбурга.