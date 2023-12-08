Украинские военные из «Градов» убили ребенка в Горловке

ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР. Так, ночью на пятницу, 8 декабря, под обстрел со стороны Украины попала Горловка, уточняет РИА Новости .

По данным издания, наносили украинцы удар из РСЗО «Град». Сейчас стало известно, что в результате произошедшего погиб 13-летний ребенок.

Ракета, выпущенная ВСУ, попала прямо в дом в Центральном районе Горловки еще ночью, в котором проживала семья с ребенком. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего, а также фрагменты ракеты, которая была выпущена из «Града».