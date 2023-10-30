Украинские военные попали в жилой дом при обстреле села в Белгородской области

ВСУ в очередной раз обстреляли в Белгородской области и попали в дом мирных граждан. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, днем 30 октября украинские военнослужащие открыли огонь по населенному пункту в Шебекинском районе. Сегодня под огнем оказалось село Новая Таволжанка. Известно, что боеприпас противника повредил крышу жилого дома, однако среди мирных жителей пострадавших и жертв нет.

При осмотре выяснилось, что у строения пробита крыша, выбиты от удара окна. По словам Гладкова, в ближайшее время на место прибудут строительные бригады, которые устранят последствия обстрела.