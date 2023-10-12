Украинские военные предприятия боятся, что работа остановится из-за проверок - СМИ

По данным украинских СМИ, конструкторское бюро «Луч» обратилось в премьеру Украины с жалобой на действия аудиторской службы. Госслужба проводит очередную проверку на предприятии, из-за чего может полностью остановиться работа, а ракетные программы будут остановлены. Из обращения следует, что в офис Зеленского обратилось не только конструкторское бюро, но и ряд других оборонных предприятий с аналогичной жалобой.

Сообщается, что причиной очередной проверки стала прибыль, получаемая предприятиями от договоров с заказчиками. Представители оборонного комплекса Украины объяснили, что поступающая прибыть тратится на покупку сырья и оборудования. Из-за сложившейся ситуации, мешающей работе, заводы обратились к президенту. Глава офиса Зеленского перенаправил обращение премьеру с требованием оперативно рассмотреть вопрос и найти решение.