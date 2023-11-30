Украинские военные выпустили шесть снарядов по Донецкой Республике

Обстрел со стороны расположений украинских войск начался с 14.10. Тогда первые три снаряда «натовского» калибра ударили по Донецку. Затем наступило затишье, а в 15.40 ВСУ открыли огонь по населенному пункту Новосёловка Первая, расположенному в Ясиноватском районе региона. По муниципалитету также ударили тремя снарядами.

По предварительным данным, на этот раз обстрел обошелся без пострадавших и повреждений на земле. Всего по ДНР выпустили шесть ракет.