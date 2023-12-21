Украинские войска атаковали Бердянск: сработала ПВО

В Запорожской области сработала система ПВО вечером четверга, 21 декабря. Об этом сообщил руководитель «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, сразу две цели были уничтожены над Бердянском: украинскую атаку отразила система ПВО России, которая обнаружила и уничтожила две цели. Работа ПВО сопровождалась громкими звуками, на которые обратили внимание жители.

Цели были уничтожены недалеко от сел под Бердянском. Последствия уточняются.