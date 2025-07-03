В Госдуме намерены вернуть 50% скидку на оплату штрафов

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой, которая предполагает введение 50-процентной скидки на административные штрафы при условии их оплаты в течение 20 дней. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Как напомнил Нилов, в течение многих лет в России действовала скидка в размере 50%, но с 1 января 2025 года размер штрафов был повышен, и скидка стала составлять 25%.

"Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе 50% скидки - в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа", - написал он.

Представитель законодательного органа отметил, что предоставление льгот при оперативной оплате административных штрафов способствует увеличению их собираемости и уменьшению нагрузки на сотрудников государственных органов, связанной с рассмотрением жалоб и судебных дел.

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