Украинские войска нанесли удар по селу в Запорожской области

20 октября украинские войска атаковали село в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости .

Ракеты со стороны расположений украинских войск запустили в 8.00. По данным оперативных служб, ракетный удар пришелся по зданию администрации в селе Вербовое. После оценки разрушений стало понятно, что восстановить строение невозможно.

Осмотр места происшествия также показал, что в результате ракетного удара по зданию, где располагалась сельская администрация, обошлось без раненых и погибших.

Утром украинские войска нанесли удар и по ДНР, где в результате обстрела оказались повреждены три строения.