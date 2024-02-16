Украинские войска снова обстреляли мирных жителей Донецка

В Донецке женщина получила ранения после очередного обстрела со стороны украинских расположений. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем канале .

16 февраля ВСУ открыли огонь по нескольким районам Донецка, самый большой ущерб был нанесен Кировскому району. Сначала мэр города рассказал о гибели женщины 1958 года рождения при обстреле территории шахты «Лидиевка». Затем стало известно, что был поврежден административно-бытовой корпус шахты. От атак пострадали кровля и перекрытия этажей.

Теперь стало известно о еще одной жертве обстрела – женщине 1985 года рождения. К счастью, женщина получила ранения на улице Гаргаева и выжила.

Также Кулемзин рассказал о повреждениях в Куйбышевском районе города. Там от обстрела пострадали частные дома на улице Курчатова. Сообщается, что в результате украинских атак повреждены кровля, фасад, разбиты окна, обнаружены повреждения газовой трубы.