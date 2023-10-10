Украинские войска создают оборонительные укрепления в крупных поселениях Харьковской области

По словам главы региона, Украина обстреляла три села: Богдановское, Новоегоровка и Таволжанка. Ганчев заверил, что среди мирного населения никто не пострадал, но отметил, что украинские войска намеренно атакуют точки гражданской инфраструктуры.

Также Ганчев обратил внимание, что в Харьковскую область стягиваются новые силы ВСУ, чтобы построить и укрепить оборонительные сооружения. Он рассказал, что войска копают траншеи на центральных улицах крупных населенных пунктов. При этом Украина во время раскопок уничтожает подземные коммуникации город и поселков. Он также рассказал, что к линии разграничения стягивают резервные отряды, в которые по большей части входят боевики территориальной обороны.