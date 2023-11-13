Украинские войска выпустили 37 снарядов по городам ДНР

Сообщается, что обстрел начался еще в 13.00, когда по Горловке выпустили три «натовских» снаряда. Через двадцать минут по населенному пункту выпустили еще три ракеты, а потом еще три. В 13.50 обстрелу подвергся Донецк, туда направили четыре снаряда «натовского» калибра. После этого продолжился обстрел Горловки, удар снова нанесли семью снарядами. До 20.25 ВСУ продолжали наносить удары по Горловке и Донецку.

Всего за весь период обстрела по Горловке было выпущено 23 снаряда, еще 14 ракетами украинские войска ударили по Донецку. Информации о пострадавших и повреждениях на земле пока не поступало.