Украинские врачи начали массово вымогать взятки у призывников

На военной медкомиссии в Киеве врачи начали повально заниматься вымогательством денег с призывников. Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, пишет РИА Новости.

История болезней призывников иногда пополняется ложными диагнозами на Украине. По словам Ляшко, сейчас особенно участились случаи коррупции в медучреждения. При этом приписать несуществующую болезнь могут, даже если сам призывник не планировал с этим обращаться. Врачи буквально вымогают и угрожают пришедшим пациентам.

Ляшко отметил, что такие случаи будут проверять в ближайшее время. К разбирательствам уже подключили правоохранителей.

Отметим, что с недавнего времени украинские военкоматы могут работать круглосуточно. В это включены медосмотры и учет призывников.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины грядут кадровые перестановки.