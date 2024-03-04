Зеленский заявил о новых кадровых перестановках в силах обороны Украины

Лидер Украины в понедельник, 4 марта, в своем официальном канале в социальных сетях анонсировал некие кадровые перестановки.

Сообщение было опубликовано вечером 4 марта. В нем Владимир Зеленский заявил, что им был подписан ряд новых кадровых назначений для сил обороны Украины. По словам президента страны, к наработкам решений привлечены реальные боевые командиры с линии фронта.

Напомним, что Зеленский ранее уже объявил об одном кадровом изменении в этот понедельник: вместо командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги официально был назначен Александр Яковец. После сдачи Авдеевки главкомом ВСУ Сырским Зеленский объявил о некоем «аудите» в ВСУ сразу за 2022 и 2023 годы.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что бывший сотрудник Пентагона выступил с неожиданным заявлением: из-за провалов украинских войск Зеленского могут эвакуировать из Киева. Подробнее в материале.