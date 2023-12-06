Украинские журналисты: США финансово давят на Киев, чтобы подтолкнуть к переговорам с Москвой

По мнению журналистов украинского издания, Америка не дает Украине денег и затягивает с принятием нового пакета помощи намерено. В свое материале они отметили, что таким образом Белый дом пытается надавить на Зеленского и склонить его к переговорам с Путиным. Также в издании подчеркнули, что есть и другая версия, по которой задержка поддержки является намеком Зеленскому на необходимость покинуть пост президента.

При этом журналисты отметили, что для Зеленского материальная поддержка Америки и Запада очень важна, так как после ее ослабления его рейтинг на политическом поле внутри страны начал падать. Также у Украины начались военные и экономические трудности.