Украинских чиновников просят перестать материться

Чиновники на Украине стали часто материться. Об этом в своем официальном канале в среду, 31 января, сообщает нацагентство по противодействию коррупции.

В НАПК уточнили, что ругань и нецензурная лексика все чаще звучит из уст украинских политиков, на что стали жаловаться граждане. При этом, в стране есть целая статья, которая обязывает чиновников и должностных лиц соблюдать нормы поведения, быть вежливыми и с коллегами, и с гражданами.

Также в агентстве добавили, что есть рекомендации по использованию бранных слов для должностных лиц: в целом, стоит избегать нецензурной лексики в публичных местах, особенно когда речь идет о других лицах, а использовать бранные слова (опять же, непублично) можно в нескольких случаях: серия воздушных тревог, нарративы «от страны-агрессора», внезапные блэкауты и еще ряд инцидентов.