Украинские военные приняли участие в параде Победы в Лондоне, посвященному 80-летнему юбилею победы над нацистской Германией. Как сообщает RT, группа из десяти человек промаршировала по конскому навозу.

В начале парадной колонны следовал большой кавалерийский расчет, после которого шли пешие колонны.

Украинские военнослужащие маршировали не в ногу, прошли прямо по конскому навозу. Также возникла проблема с флагом Украины. Из-за того, что было подобрано полотно неправильной формы, символ государства волочился по земле.

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