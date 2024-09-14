Украинский беспилотник подбили над Белгородской областью

Российские системы ПВО перехватили БПЛА ВСУ, который был запущен на территорию Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны сбили ракету над Белгородской областью. Атаку противник совершил 14 сентября в 14.20 мск. Попытка киевского режима ударить по территории РФ пресечена. При этом использовали беспилотники самолетного типа.

Благодаря оперативной реакции ВС РФ и вооружения трагичных и разрушительных последствий удалось избежать.

Напомним, ВСУ нападают на приграничные с Россией регионы. Чаще всего ПВО сбивают дроны над Белгородской, Ростовской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что украинские военные открывают огонь по сдающимся в плен украинцам.