Алаудинов: ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам

«За счет того, что когда они (военнослужащие ВСУ. — прим. ред.) сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть... За счет этого получается (так, что) примерно из взятых десяти человек в плен вытащить нам удается одного-двоих, потому что их же собратья их сами и убивают», — заявил Алаудинов.