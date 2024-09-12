Алаудинов: ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам
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Вооруженные силы Украины стреляют по своим бойцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, а с передовой получается спасти лишь малую часть из желающих прекратить столкновения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майором Апты Алаудиновым.
«За счет того, что когда они (военнослужащие ВСУ. — прим. ред.) сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть... За счет этого получается (так, что) примерно из взятых десяти человек в плен вытащить нам удается одного-двоих, потому что их же собратья их сами и убивают», — заявил Алаудинов.
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ сумели добиться значительных успехов в Курской области, где от украинцев за два дня были освобождены 10 населенных пунктов. Всего же с момента вторжения на территорию России украинцы потеряли 12,5 тыс. человек.