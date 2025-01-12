Уроженец Одессы, который был вынужден пойти на службу в украинскую армию, при первой же возможности покинул расположение части и решил отомстить одному из сотрудников полиции. Об этом стало известно из сообщения украинского телевидения в рамках телемарафона.

По имеющимся данным, он сумел войти в доверие к сотруднику полиции, предложив ему выпить. В напиток было подмешано снотворное. Когда полицейский уснул, злоумышленник совершил над ним акт насилия.

Однако после этого мужчине не удалось долго оставаться на свободе. В настоящее время он находится под стражей в руках сотрудников национальной полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования.

Ранее сообщалось, что в районе Курахово военнослужащие Вооруженных сил Украины ели кофе, испытывая трудности с продуктами питания. Об этом боец отряда «Борз» «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».