Украинский чиновник рассказал американским журналистам о низком качестве применяемых ВСУ истребителей в сравнении с российской техникой. Об этом сообщает РИА Новости .

Бывший представитель украинской власти рассказал, что истребители МиГ-29, которые используют военные, значительно хуже российских Су-35. По его словам, истребители не способны засечь российские истребители, когда те прекрасно видят в небе украинские самолеты. Также он заметил, что российские истребители легко догоняют украинские, а вот МиГ не может угнаться за российским Су.

Экс-политик подчеркнул, что именно из-за такого неравенства на поле боя украинцы так нуждаются в получении западных истребителей F-16.