Украинский чиновник зарабатывал на переправке уклонистов за границу

В Закарпатской области Украины задержан депутат местного облсовета, подозреваемый в организации нелегального канала для переправки уклонистов за границу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

Чиновник, как сообщает издание, предлагал услуги по пересечению границы в обход официальных пунктов пропуска за 10 тысяч евро с человека.

Выяснили, что схема работала при участии некого влиятельного посредника, который обеспечивал беспрепятственный проход через границу. Услуги включали не только вывоз из страны, но и возможность обратного въезда при необходимости.

По данным СМИ, задержанным оказался депутат Александр Анталь, которого поймали с поличным при получении 20 тысяч евро. Однако официально это на Украине не подтверждали.

Ранее сообщалось, что сына президента общества слепых заподозрили в вымогательстве крупной суммы денег.