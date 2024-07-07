Из-за произвола сотрудников местных военкоматов граждане Украины все чаще стали склоняться к «спорным действиям». Власти должны задуматься, что делать, если из страны когда-нибудь все вместе побегут жители целого села. Соответствующее заявление сделал украинский Александр Дубинский в своих социальных сетях.

Так он отреагировал на произошедший недавно случай в Ивано-Франковской области, где жители поселка перекрыли трассу украинским военным в качестве протеста против блокпоста. Депутат предположил, что такие случаи рискуют стать «системными».

Дубинский указал на то, что без возможности защититься от произвола военкоматов в судах, жители Украины все чаще принимают подобные решения, которые нельзя поощрять законно, но нельзя и осудить морально. В то же время, власти страны не могут объяснить подобным гражданам, почему они не могут выехать с Украины и должны вступить в армию, когда друзья президента Владимира Зеленского «с астмой» ездят в США.

Ранее посол МИД РФ Мирошник заверил, что Киев ответит за убийство российского пленного.