Украинский фанатик облил немецкого политика Сару Вагенкнехт краской на сцене в Германии

Симпатизирующую России немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской во время выступления политика на сцене перед своими сторонниками. Инцидент, как сообщает Welt, произошел минувшим днем в германском Эрфурте.

Как отмечается в материале, нападавший кричал лозунги на украинском языке. Сама Вагенкнехт была шокирована таким поведением незнакомца. Подробности рассказал находившийся в тот момент рядом представитель «Союза Сары Вагенкнехт» Штеффен Квазебарт.

«Инцидент как-то связан с войной на Украине, а преступник кричал что-то на украинском языке», — сказал он.

Находившиеся неподалеку полицейские быстро скрутили нарушителя общественного порядка и надели на него наручники. В это самое время. собравшиеся на выступлении Вагенкнехт зрители поддержали политика, хором скандируя ее имя.

Ранее депутат Сара Вагенкнехт выступила против использования российских активов для поддержки Украины. Кроме того, немецкий политик уверена, Украина была вовлечена в атаку на «Северный поток».