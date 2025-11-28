«Украинский флаг вырвали из рук»: на концерте Моргенштерна в Испании произошел скандал

На концерте рэпера Алишера Моргенштерна* 27 ноября в испанском городе Аликанте фанат попытался развернуть флаг Украины, но вскоре был выведен охраной, сообщило издание Eadaily.

Многие пользователи поддержали действия службы безопасности, аргументируя это тем, что концертная площадка не является местом для демонстрации политических позиций.

Некоторые комментаторы выразили мнение, что патриотические акции уместнее проводить на территории своей страны, а не за рубежом. Часть зрителей также отметила, что поднятый флаг мог загораживать обзор другим посетителям концерта. Сам Моргенштерн предпочел не комментировать инцидент.

Накануне музыканту запретили въезд в Литву на 10 лет из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине. У 27-летнего рэпера, помимо российского гражданства, есть еще и израильское.

Ранее власти Израиля опровергли информацию о проверке иноагента Максима Галкина* по делу об осквернении государственных символов.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранным агентом.