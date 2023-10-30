Украинский комбат назвал причиной поражения ВСУ неадекватную оценку ВС России

В интервью украинский военный заявил, что в стране неадекватное видение реальности. По его словам власти изначально не очень высоко оценивали способности России, считая, что она не может вести реальные боевые действия. Однако Кухарчук считает, что на самом деле готовность России оказалась значительно выше готовности Украины, и с каждым днем российская армия укрепляется и становится сильнее.

Также он отметил, что мировое сообщество и СМИ начали постепенно транслировать новые и расплывчатые тезисы о победе Украины. Комбат пояснил, что сначала победу над Россией планировали через неделю – две, потом было решено перенести это событие на месяц, затем звучали рассказы про весну, лето, осень. Теперь, по его словам, транслируется идея, что зимой Украина возьмет Крым, но, как заметил Кухарчук, какой зимой, власти не уточняют.