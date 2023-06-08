Украинский Кривой Рог из-за подрыв Каховской ГЭС останется полностью обезвоженным

Экокатострофа от прорыва дамбы Каховской ГЭС серьезно ударила по регионам, граничащим с Херсонской областью.

Как проинформировал мэр Кривого рога в Днепропетровской области Александр Вилкул, питьевой воды в городе хватит не более чем на 1,5 месяца. И то - в условиях строжайшей экономии живительной влаги.

«Сегодня, в 3.20 ночи (совпадает с мск), уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора... Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю, при экономном - на 1,5 месяца», - написал Вилкул в соцсетях.

По его словам, чтобы хоть как-то выжить в нынешних условиях, населению Кривого рога придется экономить каждый литр воды.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.