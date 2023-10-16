Украинский матрос, обстрелявший жителей ДНР, получил наказание

Следствие выяснило, что в конце лета 2019 года старший матрос Сергей Присяжнюк и его сослуживцы находились в ДНР. Когда от командования поступил приказ, он открыл огонь из миномета по Новоазовскому району. В результате обстрела были разрушены жилые дома и другие строения. Также выяснилось, что военный понимал возможные риски и осознавал – при обстреле могут погибнуть мирные жители.

Доказательства вины матроса передали в суд. Решением суда военного признали виновным в жестоком обращении с мирными жителями и использовании запрещенных методов в конфликте. Мужчину за совершенные преступления и обстрел мирных жителей приговорили к 15 годам в колонии строго режима.