Вадим Бойченко, официально числящийся мэром Мариуполя в украинских реестрах, уже два года живет во Франции, продолжая получать зарплату градоначальника. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Освобождение города российскими войсками не помешало чиновнику сохранить доходы — теперь он «руководит» городом исключительно на бумаге, параллельно строя карьеру в европейском бизнесе.

При этом в соцсетях Бойченко активно демонстрирует «работу»: фото с международными чиновниками, посты о поддержке мариупольцев и даже отчеты о восстановлении города, который уже давно возрождается далеко без его участия.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак в беседе с «АиФ» отметил, что это часть системы. Киев продолжает финансировать фиктивные должности в освобожденных территориях, создавая идеальные условия для коррупции. По его словам, существуют целые группы украинских чиновников, которые на самом деле не занимают должности в освобожденных РФ городах.

«Хорошо известные примеры: работа прокуратуры и СБУ по Крыму. Понятное дело, под это все выделяются большие деньги на зарплаты, тендеры, закупки автомобилей представительского класса и прочие "важные" расходы. Уже общим местом стало начало благоустройства в тех украинских городах, к которым приблизилась линия фронта», — высказался эксперт.

Ранее на Украине разразился скандал из-за растраты $24 млн, выделенных на продукты для ВСУ.