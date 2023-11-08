Украинский МИД предложил Западу совместно развивать оборонную промышленность

Как рассказал Кулеба, во время онлайн переговоров с лидерами G7 он обсудил вопрос о поставке Киеву новых систем ПВО, восстановление Украины после боевых действий, подготовку к холодам и «формулу мира». Также он сообщил, что предложил странам большой семерки начать сотрудничать в сфере оборонной промышленности, к программе он предложил привлечь действующих членов ЕС и кандидатов на вступление, а также другие государства, поддерживающие Украину.

Сейчас Кулеба находится в Брюсселе, где должны были пройти переговоры перед тем, как Еврокомиссия опубликует отчет о проделанной киевскими властями работе для вступления в ЕС. Комиссия посоветовала начать переговоры о вступлении, так как Украина выполнила несколько условий.