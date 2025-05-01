Украинский Минкульт обратился в СБУ из-за клипа певицы Валерии

Министерство культуры Украины направило запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с клипом певицы Валерии, который был снят на фоне разрушенных городских зданий. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале издания «Страна.ua».

Глава ведомства, занимающегося вопросами культуры, Николай Точицкий обратил внимание на музыкальное видео, в котором певица Валерия исполняет композицию «С чего начинается Родина». Он сообщил, что направил запрос в Службу безопасности Украины с целью выяснить место проведения съёмок.

По версии Точицкого, клип мог быть снят в одном из «оккупированных» населенных пунктов Донбасса.

В то же время, по информации от анонимных источников в российских СМИ, есть предположение, что видео могло быть снято на территории, стилизованной под Брестскую крепость, которая находится в ТиНАО Москвы.

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