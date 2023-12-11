Украинский морпех отправится в колонию за убийство жителя Мариуполя

В суде выяснилось, что весной 2022 году 34-летний военнослужащий из УкраиныРуслан Шмидт заметил гражданского на пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского в Мариуполе. Он сообщил о горожанине командиру, в ответ на что получил установку убить человека. С расстояния в 200 метров прохожего 28 пуль, от полученных ранений гражданский скончался на месте.

За убийство мирного жителя Верховный суд ДНР приговорил Шмидта к 25 годам лишения свободы. Отбывать наказание украинскому военному предстоит в колонии строгого режима.