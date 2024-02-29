Украинский парламент сообщил о новых кадровых перестановках в армейском командовании

Как заявил украинский депутат Алексей Гончаренко, в рядах украинского Минобороны и среди армейской «верхушки» начались расследования, которые в скором времени приведут к очередным изменениям на руководящих должностях. Планируется сменить генералов и командиров вооруженными силами Украины.

Президент Украины анонсировал «аудит» в украинских войсках после потери ряда населенных пунктов. При этом глава украинской аудиторской службы сообщила, что к материалам проверки получат доступ и инспектора из других стран. По предварительным данным, только за последний квартал 2023 года в украинском Минобороны обнаружили финансовые махинации на 270 миллионов долларов.

К массовым проверкам привели звучавшие весь прошлый год обвинения в коррупции с использованием предоставленных Европой и США средств. Правоохранительные органы занялись обысками у чиновников министерства. По некоторым данным, было украдено больше 40 миллионов долларов только под видом закупки снарядов.