Украинский певец Melovin неожиданно объявил о разводе с военным ВСУ

Украинский певец Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров), известный участием в «Евровидении-2018» в Лиссабоне, разводится со своим супругом*. Об этом сообщило издание «Страна.ua». Избранником артиста был военнослужащий ВСУ, работающий парамедиком.

Сам музыкант опубликовал в соцсетях фотографию, на которой держит на ладони кольцо. Снимок он подписал коротко: «Спасибо за опыт». Других подробностей личной жизни артист не раскрыл, но при этом попросил фанатов «уважать его личное пространство».

Напомним, Melovin заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации* в 2021 году. А в ноябре 2025 года стало известно о его помолвке с военным Петром Злотей. Свадьба, судя по всему, состоялась, но продлился брак недолго — всего около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске суд оштрафовал 66-летнего пенсионера за пропаганду нетрадиционных отношений.

*в России «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.