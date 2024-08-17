Украинский пленный: в ряды ВСУ берут заключенных, обещая им снять все обвинения

Военнопленный Алексей Янусов рассказал, как украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ, обещая снятие с них ответственности и свободу, сообщило РИА Новости.

Янусов вступил в ряды ВСУ, будучи осужденным на пять лет за кражу велосипеда на Украине. К нему в колонию приехали военные из 72-й бригады ВС Украины и предложили заключить контракт, пообещав забрать новоиспеченных контрактников сразу, без отбывания срока.

Пленный уточнил, что в случае подписания контракта с заключенных на год снимались все обвинения, и в первую волну на войну из его колонии ушли порядка 20 человек, в том числе он.

По словам солдата, он и его товарищи прошли обучение в течение месяца, а после их отправили воевать в Константиновку. В плен военный попал, когда его и еще троих бойцов отправили на якобы пустую позицию, откуда надо было забрать боекомплект. Оказалось, что участок был уже занят солдатами ВС РФ. В результате, трое боевиков ВСУ были убиты, а Янусов попал в плен.

Ранее сообщалось, что колонна 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО уничтожена под Курском.