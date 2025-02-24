Украинский сайт о пленных стал продавать цветы в России

Сайт «Оккупант», созданный Советом нацбезопасности и обороны Украины, неожиданно превратился в страницу для продажи цветов в России. Ситуацию «Газете.Ru» прокомментировал начальник департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Дата создания сайта — 5 марта 2022 года. После начала СВО туда неправомерно загружали личную информацию о российских военных, которые якобы находятся в плену ВСУ. Публиковали ФИО, звание, номер части и другие подробности. Однако стало известно, что украинский сайт лишился изначальной функции.

Эксперт Бедеров со ссылкой на сервис Wayback Machine рассказал, что сайт не работает по прежнему направлению с 2023 года. Теперь это не «Оккупант», а сеть магазинов цветов Rozza, расположенных в Челябинске.

«Домены могли быть заблокированы или разделегированы российскими властями. Например, за публикацию персональных данных россиян», – предположил эксперт.

Журналисты не смогли связаться с представителями цветочной сети, а при изучении сайта выяснили, что последние публикации были сделаны в 2013 году. Часть картинок уже не грузилась, кнопки не прожимались. Кроме того, предполагают, что и обслуживание номеров прекращено, так как на момент публикации новости они не работали. Контакт в Telegram также хранил молчание.

Ранее сообщалось, что одна популярная функция на телефоне оказалась опасной для личных данных россиян