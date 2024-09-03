Украинский спортсмен Литвиненко публично оскорбил россиянина на Играх в Париже

Украинец Александр Литвиненко оскорбил российского чемпиона Евгения Торсунова, завоевавшего золотую медаль на Паралимпиаде в Париже в прыжках в длину. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

Литвиненко и Торсунов участвовали в Играх в классе T36, то есть это категория для людей с нарушениями координации. Однако украинец уступил целых два места Торсунову, что, вероятно, его очень разозлило. Высказываясь о ситуации, он приплел политику, свое личное отношение и объяснил свою позицию в неуважительной форме.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую ​​обиду немного на себя. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», — сказал Литвиненко украинским СМИ.

Отметим, что Торсунов показал результат 5,83 м: это стало рекордом Паралимпийских игр. Его рвение и достойное выступление обеспечили золотую медаль.

Ранее сообщалось, что депутат Свищев призвал Паралимпийский комитет защитить Торсунова.