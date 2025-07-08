Власти Украины заочно вынесли приговор в виде 15 лет тюремного заключения с конфискацией собственности в отношении ряда российских политиков и чиновников, включая депутатов Госдумы Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова и еще девяти парламентариев, а также премьер-министра Республики Алтай Александра Прокопьева. Об этом сообщил ТАСС.

Бывшие чемпионы мира по хоккею и боксу, депутаты Третьяк и Валуев, были заочно осуждены Хмельницким судом Украины. Тернопольский суд вынес аналогичный приговор главе думского комитета по обороне Картаполову.

Вместе с ними к 15 годам лишения свободы заочно приговорены депутаты Госдумы Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар и Виктор Водолацкий, а также бывший депутат, а ныне глава правительства Республики Алтай Прокопьев.

Всем заочно осужденным гражданам России инкриминируется «посягательство на территориальную целостность Украины».

Служба безопасности Украины (СБУ) систематически выдвигает заочные обвинения против российских политических, военных, деятелей культуры и общественников. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский регулярно утверждает санкционные списки, включающие российских и иностранных граждан, обвиняемых украинской стороной в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Певцов, Шахназаров и Повалий объявлены в розыск украинскими спецслужбами.