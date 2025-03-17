Тот факт, что гражданин Украины был незаконно мобилизован, не освобождает его от обязанности служить и не ведет к увольнению из ВСУ. Такое заявление сделал Украинский Верховный суд на своем сайте.

Верховный суд рассмотрел дело одного из мобилизованных, который был незаконно призван в армию. До этого нижестоящий суд признал его право на увольнение, поскольку при мобилизации тот не проходил медицинскую комиссию. Вердиктом Верховного суда военного оставили в рядах ВСУ, так процедура призыва является необратимой.

«Признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу, путем увольнения», — указали в ведомстве.

Таким образом суд легализовал все нарушения, которые делаются в Территориальных центрах комплектования на Украине.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Дубинский пожелал всем согражданам дожить до конца конфликта. По его мнению, режим Зеленского продержится еще недолго, поскольку ВСУ уже фактически проиграли противостояние с Россией. По его словам, теперь украинцам осталось не попадаться ТЦК и не быть мобилизованными в ВСУ.