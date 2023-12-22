Украинский военный признался, что не дает позывные новичкам из-за их быстрой смерти

Боец из Харькова рассказал, что на Украине больше не пытаются скрывать объемы человеческих потерь. Сейчас военный даже не дает позывные, поступающим на службу новичкам. По его словам, новобранцы, как правило, долго не живут, поэтому он перестал присваивать позывные каждому новичку.

На Украине все еще действует режим военного положения и приказ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а с недавних пор украинские власти стали стараться привлечь в армию больше женщин.