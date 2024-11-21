Украинский военный рассказал о жизни в российском плену

Боец ВСУ сдался в плен российским штурмовикам во время службы на Запорожском направлении. В беседе с RT он рассказал, как с ним обращаются, и как проходит его новая жизнь.

Андрей Притула — уроженец Львовской области. Как и многие граждане Украины был мобилизован насильно. В ряды украинской армии вступил в апреле 2024 года, а уже через месяц сдался в плен ВС РФ возле села Работино в Запорожье.

По словам военного, он не пожалел о своем выборе. В российском плену с ним и его товарищами хорошо обращаются, кормят и водят в баню. Условия украинец описывает как комфортные.

«Нас не бьют, все нормально. Сплю на верхней полке. На зиму это хорошо — тепло будет. Постельное бельё стираем», — говорит Притула.

Притула обратился к бойцам, которые все остаются на службе в ВСУ. Он призвал их сдаваться в плен, чтобы быстрее закончить конфликт и избежать ненужных жертв.

Ранее сообщалось, что женщин из террористической организации обменяли на российских бойцов.