Владимир Бойко, украинский журналист, поделился в своем аккаунте в соцсетях мнением, что в 2025 году вооруженные силы Украины могут столкнуться с серьезной проблемой дезертирства. Об этом он пишет, ссылаясь на слова заместителя командира одного из батальонов ВСУ.

Как отметил корреспондент, в последнее время Вооружённые силы Российской Федерации всё чаще занимают позиции, оставленные украинскими военнослужащими, без каких-либо боевых столкновений и серьёзного сопротивления.

«Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона — так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация — повсеместно», — рассказал ему военный.

В ходе беседы Бойко сообщил, что однажды на позиции Вооружённых сил Украины прибыл российский танк и оставался там в течение десяти минут. За это время по нему не было произведено ни одного выстрела.

Основываясь на том, что в ноябре 2024 года на Украине было возбуждено 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве, Бойко предположил, что в следующем году украинская армия может столкнуться с проблемой массового дезертирства — «попросту разбежится».

Ранее украинский журналист и блогер Юрий Бутусов сообщил, что обученная во Франции хваленая бригада ВСУ «Анна Киевская» развалилась на глазах из-за повального дезертирства.