Беженца с травмами обнаружили на границе Латвии и Белоруссии

Беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе Белоруссии с Латвией. Об этом сообщает РИА Новости в четверг со ссылкой на белорусский погранкомитет.

В сообщении белорусского пограничного комитета говорится о том, что в среду пограничники обнаружили на границе с Латвией мужчину африканской внешности, на теле беженца были заметны многочисленные увечья. Военнослужащие оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков.

Врачи диагностировали у беженца несколько инфицированных ран, а также закрытый перелом в области колена левой ноги. Пострадавшего доставили в Верхнедвинскую ЦРБ, чтобы он смог дальше проходить лечение. Также сообщается о том, что пограничники Белоруссии в последнее время все чаще сообщают о выдворении мигрантов странами ЕС на территорию республики.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Euractiv предупредил о пересмотре статуса украинских беженцев в ЕС.