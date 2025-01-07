Украинского депутата выгнали из эфира турецкого телеканала из-за футболки с Путиным

Руководству телеканала не понравилось, что на Гончаренко была надета футболка с оскорбительной надписью в адрес российского президента Владимира Путина.

Об инциденте украинский депутат рассказал в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что сначала его попросили сменить одежду, но он отказался.

В результате ему запретили выходить в эфир.

Ранее сообщалось о том, что украинская журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ