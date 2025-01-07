Украинского депутата выгнали из эфира турецкого телеканала из-за футболки с Путиным
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Депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко* запретили выступать в эфире турецкого телеканала TRT World из-за неподобающей одежды.
Руководству телеканала не понравилось, что на Гончаренко была надета футболка с оскорбительной надписью в адрес российского президента Владимира Путина.
Об инциденте украинский депутат рассказал в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что сначала его попросили сменить одежду, но он отказался.
В результате ему запретили выходить в эфир.
Ранее сообщалось о том, что украинская журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ