Украинского журналиста осудили на 7 лет за призывы к массовым расправам над россиянами

Два года назад Фахрудин Шарафмал* вел прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время трансляции журналист открыто призывал соотечественников к расправе над россиянами, в том числе и над детьми.

Тогда же в отношении ведущего было возбуждено уголовное дело. Затем ведущий был объявлен в международный розыск. Кроме того, московская прокуратура сообщила о том, что Шарафмала* признали виновным по трем статьям. Также украинского журналиста заочно приговорили к семи годам колонии общего режима за призывы к убийству россиян.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве Фарион собирался расправиться со всеми пророссийскими депутатами.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга