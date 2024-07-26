Украинского журналиста осудили на 7 лет за призывы к массовым расправам над россиянами
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Заочный приговор вынес Московский городской суд. Согласно принятому решению, ведущему назначили семь лет колонии общего режима. В довесок обвиненного лишили права администрировать сайты.
Два года назад Фахрудин Шарафмал* вел прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время трансляции журналист открыто призывал соотечественников к расправе над россиянами, в том числе и над детьми.
Тогда же в отношении ведущего было возбуждено уголовное дело. Затем ведущий был объявлен в международный розыск. Кроме того, московская прокуратура сообщила о том, что Шарафмала* признали виновным по трем статьям. Также украинского журналиста заочно приговорили к семи годам колонии общего режима за призывы к убийству россиян.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве Фарион собирался расправиться со всеми пророссийскими депутатами.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга